6 трендовых имен английского происхождения, которыми можно назвать девочку

Английские имена отличаются особым изяществом и элегантностью. С такими именами любой ребенок будет чувствовать себя особенным. Главное – знать, что они означают.

Каждая мама или папа хочет выбрать для своей дочери красивое и благозвучное имя, чтобы подчеркнуть ее лучшие черты. Могут быть как краткие имена, так и более длинные. 24 Канал собрал подборку красивых имен для девочек английского происхождения.

Просто роскошные 7 имен для девочек, которые остаются в памяти навсегда

Имена английского происхождения: список

Грейс – волшебное женское имя, возникшее в Англии. Сформировалось от латинского слова "gratia" еще в XVII веке. Известно, что в римской мифологии существовало 3 богини грации, которые были символом добра и молодости. Больше всего имя стало популярно в XIX веке. Сейчас оно также очень употребительно: есть в списке 20 самых популярных имен для девочек.

Маргарет сформировалось от греческого слова "маргаритос", который является синонимом к имени богини Афродиты. С греческого на украинский переводится как "жемчужина". Оно стало очень распространенным в Англии.

Стейси – это одна из форм имени Анастасия английской трактовки. С древнегреческого языка переводится как "воскресение" или "возвращение к жизни".

Кейт – английская версия греческого имени Екатерина. Это довольно древнее имя, которое из греческого трактуют как "чистое" и "непорочное". Другие формы имени – Кэтрин, Катрина, Каталина, Кетеван.

Сэнди – короткое имя, возникшее в Англии. Сформировалось от слова "sunday", что означает "воскресенье". Имя трактуют как "солнечное", "легкое".

Дейзи тоже английского происхождения и значит "маленький цветок". Оно получило распространение в конце XIX века благодаря роману Фрэнсиса Скотта Фицджеральда "Великий Гэтсби". Там главная героиня имела это имя. Дейзи – символ нежности, красоты и чистоты.

Недавно мы собрали подборку имен, которые не оставят вас безразличным.