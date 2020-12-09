Иорданская королева Рания каждый раз приковывает внимание людей со всего мира своими безупречными образами. В сети она опубликовала символическое сообщение, в котором прощается с 2020 годом. Ее Величество Рания предстала в невероятном красном платье.

Жена короля Абдаллы II не только демонстрирует невероятную элегантность даже во время будничных выходов, но и ведет свой блог в сети. Так, в последней своей публикации в инстаграме она символически попрощалась с 2020 годом и опубликовала невероятную фотографию своей семьи.

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Ее Величество разместила семейное фото, на котором предстала со своим мужем, двумя дочерьми и сыновьями.

Мы прощаемся с еще одним годом, который прошел немного в необычных обстоятельствах. И хотя мы были далеко от родных и близких, наша любовь больше всего этого. В конце этого года желаем вам и всем, кто в ваших сердцах, всего наилучшего. Молюсь за здоровье, счастье всем,

- написала королева Рания.

Все члены королевской семьи красовались на кадре в элегантном наряде. Иорданская королева предстала в длинном красном атласном платье. Образ идеально довершили кудри и яркий макияж. Король Абдалла II позировал в синей рубашке и темно-синих брюках.

Принцесса Иман выбрала для кадра коричневое платье, а ее младшая сестра принцесса Сальма – голубую атласную рубашку и красную юбку. Принцы предстали в темно-коричневой и светло-зеленой рубашках.