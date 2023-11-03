Придут изменения: знаки зодиака, которым сегодня приснится вещий сон

Вещий сон может присниться любому человеку. Обычно такие сновидения приходят в ночь с четверга на пятницу. Они могут предупреждать об опасности или предсказывать изменения в жизни.

По словам астрологов, сегодня вещий сон может присниться Козерогам, Весам, Овнам, Скорпионам и Стрельцам, передает 24 Канал.

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Козерог

Последний месяц осени будет непростым для вас. Могут случиться события, которые перевернут жизнь с ног на голову. Особенно следует обратить внимание на сегодняшний сон. Он предупредит вас об опасности, которую следует ожидать в ближайшие дни.

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Весы

События, которые будут разворачиваться сегодня во сне, могут вас заинтриговать. Настолько, что весь следующий день не сможете больше думать ни о чем. Однако астрологи советуют Тельцам отстраниться от этой истории. Так грядущие новости будут для вас более приятными и неожиданными.

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Овен

Сегодня вам приснится сон, связанный с работой. До конца этого года следует ожидать приятных решений от шефа. Это может быть как повышение должности, так и увеличение зарплаты. Однако все зависит от вашей производительности и настойчивости.

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Скорпион

В ближайшее время вас может предать родной человек. Сегодняшний сон лишь подтвердит самый плохой сценарий. Будьте внимательны к людям: особенно обратите внимание на ближайшее окружение, от которого меньше всего ожидаете подлости.

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Стрелец

Если сон будет тревожным, обратите внимание на свое здоровье. Астрологи советуют не медлить, так что следует уже утром записаться на осмотр к врачу. Так вы убережете себя от непоправимых последствий.

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