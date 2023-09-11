Угрожает опасность: 2 знака зодиака, которым не стоит рисковать в сентябре

В первый месяц осени двум знакам зодиака не стоит идти на риски, как бы этого ни хотелось. Лучше обдумывайте свои шаги и важные решения.

Близнецы и Овны, не стоит торопиться и рисковать. Это может привести к негативным последствиям, пишет 24 Канал.

Кстати говоря Эти 4 знака зодиака осенью ощутят неземное счастье: есть ли среди них вы

Овен

Вы можете придумать казалось бы гениальную идею, как приумножить свой доход в разы. Впрочем, не торопитесь вкладывать в нее сразу все деньги. Есть риски их потерять. Так что хорошо все обдумайте, при необходимости проконсультируйтесь с экспертами в этой сфере и распределите средства правильно.

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Близнецы

В сентябре будьте очень осторожны, не нарушайте правила дорожного движения и не ходите на улицы сразу в двух наушниках. Не погружайтесь с головой в проблемы, а учитывайте и то, что происходит здесь и сейчас. Не нужно рисковать, потому что риск далеко не всегда оправдан.

Гороскоп для Близнецов