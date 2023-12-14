4 комнатные растения, которые быстрее всего размножаются листьями

Комнатные растения выглядят хорошо в любом доме. К тому же они очищают воздух. Так что часто хочется иметь их больше.

Необязательно идти в магазин и покупать новые вазоны. Можно попытаться размножить уже имеющиеся. У многих из них это можно сделать листьями. Есть несколько советов по размножению комнатных растений.

Круто Полейте этим денежное дерево и пышное цветение обеспечено

Фиалка

Эффективнее всего размножать это растение именно листьями, так как появятся сразу несколько молодых побегов. Надо взять емкость с дырками на дне и слоем дренажа. После этого туда следует поместить земляную смесь. Ее можно приобрести или сделать самостоятельно. Для этого понадобится почва, листовой перегной и биоторф.



Фиалка / Фото Pinterest

Все это нужно слегка смочить и поставить сверху фиалковый лист из средней части растения. Очень молодые листья с верхушки или наоборот – старые, не подойдут.

Листья надо прорезать поперек прожилок в разных местах чистым ножом и прижать их к земле. Тогда все покрывают полиэтиленом или стеклом и помещают в теплые условия со светом. Иногда контейнер нужно открывать, чтобы растение получало свежий воздух.

Бегония

Бегонию размножают листом, которое можно заранее положить в воду для лучшего укоренения. Хотя можно сразу высадить в землю.

Чтобы появились отростки, лист ставим на влажную землю и несколько раз надрезаем. Этот цветок хорошо растет на легкой слабокислой почве, куда проникает воздух и вода.



Бегония / Фото Flowers.ua

Можно сделать смесь для бегонии самостоятельно. Надо взять 2 части немного дерновой земли, 2 части биоторфа, 1 часть песка и 1 часть компоста. Землю увлажняем и оставляем, пока не прорастут отростки размером 2 сантиметра.

Денежное дерево

Толстянку можно размножить любой ее частью. Листья из денежного дерева тоже ставят на влажную землю. Субстрат покупаем в магазине или готовим самостоятельно. Туда входит перегной, дерновая земля, вермикулит и жорства.



Толстянка / Фото Flickr

Есть один немаловажный момент, который нужно запомнить при размножении толстянки. Земля должна быть хорошо дренированной, потому что денежному дереву не нужно много воды.

Фикус

В размножении фикуса нет ничего сложного. Следует отрезать листовую пластину от кроны чистым ножом. На месте среза начнет появляться густое вещество, которую следует промыть чистой водой. После этого лист нужно хорошо просушить.



Фикус / Фото "Сам себе агроном"

Тогда на листе нужно сделать несколько поперечных надрезов, чтобы выросли молодые корешки. Листок следует поставить в банку с теплой водой и закрыть полиэтиленом, чтобы быстрее укоренилось. Периодически контейнер следует проветривать.