Отталкивают мужчин: 5 комнатных растений, которые нельзя держать дома одиноким девушкам

Эксперты говорят, что некоторые популярные комнатные растения отталкивают мужчин. Поэтому девушки, которые держат такие вазоны дома, остаются одинокими.

Однако есть растения, которые привлекают счастье и благополучие. Среди них: гибискус, спатифиллум, сенполия, хоя, хлоротфитум, мирт и калатея. Какие же вазоны лучше не покупать одиноким женщинам, читайте в материале.

Кстати говоря 5 комнатных растений, привлекающих успех, достаток и благополучие

Денежное дерево

Многие люди покупают денежное дерево. Ведь считается, что оно привлекает в дом достаток, а также помогает преодолеть финансовые трудности. Однако толстянку не стоит покупать одиноким девушкам. Лучше это сделали тогда, когда найдете пару.

Монстера

Монстера может украсить любой дом. Больше всего людей привлекают ее большие листья. Обычно растение держат в гостиной или спальне. Важно, чтобы в комнате было хорошее освещение и достаточная влажность воздуха. Однако эксперты не рекомендуют покупать монстеру женщинам, ведь тогда у мужчины могут исчезнуть чувства.

Монстера для дома / Фото Pexels

Кактус

Кактус считается популярным комнатным растением, ведь за ним не сложно ухаживать. В частности, вазон часто можно увидеть на рабочих столах. Однако интересно, что растение больше подходит мужчинам, а одиноким женщинам держать его дома не стоит. Кактус препятствует встрече с любимым.

Плющ

Плющ также можно часто увидеть в домах знакомых. Однако эксперты рекомендуют покупать растение только парам или семьям. Плющ не стоит держать в доме девушкам, мечтающим о семейном счастье. Он больше подходит тем, кто сконцентрирован на карьере и саморазвитии.

Алоэ

Алоэ обладает лечебными свойствами. Поэтому это растение часто добавляют в косметические и лекарственные средства. Кроме того, оно неприхотливое в уходе и может красиво украсить интерьер. Однако специалисты считают, что алоэ отталкивает мужчин, поэтому одиноким девушкам лучше выбрать другое комнатное растение.