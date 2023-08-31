Когда пора выкапывать морковь: есть несколько важных признаков

Выращивание моркови – не такой уж простой процесс, как кажется, на первый взгляд. Не менее важно время сбора овоща, потому что от этого зависит его вкус.

В этом году отметки термометра доходят до рекордных показателей – очень жарко. Естественно, это оказывает влияние на развитие плодов. Так что когда уже можно собирать морковь – подскажет 24 Канал.

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Когда пора копать морковь

Время сбора овощей связан с климатом, погодой, состоянием плодов и сортом моркови Их существует три:

раннеспелые выкапывают уже через 60-90 дней после того, как взошли;

выкапывают уже через 60-90 дней после того, как взошли; средние сорта созревают через 100–130 дней;

сорта созревают через 100–130 дней; а вот – поздние выкапывают не раньше чем через 130-150 дней.

Преимущественно в Украине морковь начинают копать в сентябре и октябре, когда жара позади, а морозы – впереди. Важно хорошо осмотреть плоды, стали ли они спелыми и только тогда собирать с огорода. Показателем будет состояние листьев: если пожелтело, значит время копать.



Сбор урожая моркови / Фото "Тык.инфо"

Также хорошо посмотрите, как выглядит корни. Если заметили некоторые трещины, это признак того, что плоды следует собирать немедленно.

Обратите внимание, что если не успеть выкопать урожай до первых заморозков, они будут гнить. Так что стоит поторопиться.