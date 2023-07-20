Когда и как выкапывать чеснок: благоприятные даты
Нетерпеливые огородники выбирают зимний чеснок, потому что его можно быстрее собирать. Ярый чеснок – ничем не хуже и имеет свои особенности.
Если упустить момент, когда нужно собирать яровой чеснок, он не будет иметь хорошего вкуса. Да и сохраняться долго он тоже не сможет. Когда же пора собирать яровой чеснок в 2023 году – расскажет 24 Канал.
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Когда собирать яровой чеснок
Сбор урожая зависит от климата, погодных условий и сорта чеснока. В частности, яровой чеснок сажают весной, поэтому и вырывают его чуть позже зимнего. Преимущественно это время приходится во вторую половину августа или начало сентября. Становится заметным, что на чесноке начинают желтеть листья и вытягивается стебель.
Время, когда собирать, тоже важно не упустить. Поскольку осенью учащаются дожди, из-за которых могут расти новые молодые корни. В таком случае головки чеснока потеряют пользу.
- Самые благоприятные даты для сбора ярового чеснока в августе – 3, 4, 5, 8, 9, 12, 16, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 29. 31.
Признаки зрелого ярового чеснока
Известно, что яровой чеснок может стоять гораздо дольше зимнего. Его обычно собирают в сухую и солнечную погоду.
Выкопанный чеснок / Фото "Солнце-сад"
- Одним из первых признаков зрелости ярового чеснока является желтение и засыхание листьев. Приблизительно за две недели до этого момента листья начнут грубеть и постепенно менять цвет.
- Попытайтесь достать из-под земли несколько головок, чтобы посмотреть, зрелые ли они.
- Листья созревшего растения клонится книзу.
- Шейка корня становится сухой, а головки покрываются чешуей в несколько слоев.
- Зубцы легко отделяются от шелухи.
Как собирать яровой чеснок
Лучше выкопать яровой чеснок с помощью садовых лопастей. Если тянуть вручную – можно травмировать стебель.
Садовая лопата / Фото "Альцест"
- После того как вынули головки, осторожно отрежьте стебли, оставив под чесноком всего 3-5 сантиметров стебля. Это сохранит чешуи головок.
- Не мойте чеснок сразу после уборки, поскольку через воду могут испортиться головки.
После того как вытащили урожай, дайте чесноку просохнуть на воздухе в течение нескольких дней. Убедитесь, что они расположены на сухом участке.
Храните яровой чеснок в прохладном месте с хорошей циркуляцией воздуха. Лучше держать головки в плетеных корзинах, ящиках или вязаных мешках.