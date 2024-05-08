Можно ли купать малыша в день, когда он родился: важные советы для родителей

Перед первым купанием малыша родители обычно волнуются. Ведь они не знают, какой будет реакция новорожденного на воду и на сам процесс, а также боятся сделать что-то неправильно.

Одни родители купают ребенка сразу в тот день, когда он родился. Другие же ждут выписки из роддома. Как лучше делать, расскажет LifeStyle 24.

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Почему нельзя купать новорожденного в день, когда он родился

Многие матери и папы дают согласие на вакцинацию малыша сразу после рождения. Поэтому его и купают позже, чтобы не навредить месту, где делали прививку. Некоторые родители проводят первую процедуру только после того, как выпишутся из роддома. Дело в том, что у новорожденных есть пупочная ранка, которой нужно время, чтобы зажить. Однако даже после этого следует купать ребенка в кипяченой воде и добавлять туда разнообразные травы.

Первое купание новорожденного / Фото Canva

Что добавлять в воду при купании младенца

Купать младенца в воде с травами не нужно долго – примерно 10-15 минут. Хорошо влияет на самочувствие новорожденного и на состояние его кожи валериана, ромашка, календула, череда и душица. Если у малыша нет никаких ран на теле, то можно добавить в воду морскую соль. В таком случае купать его нужно еще меньше – где-то 5 минут.

После купания обязательно необходимо ухаживать за кожей младенца: нанести молочко или масло для тела. Так она станет увлажненной, а не сухой. Кроме того, можно использовать присыпку, чтобы избежать пеленочного дерматита.