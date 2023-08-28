Сегодня – Успение Пресвятой Богородицы: каких традиций придерживаются верующие
Успение Пресвятой Богородицы – большой праздник для верующих. Он означает завершение земной жизни Девы Марии и дальнейшее единение с Исусом Христом на небе.
Успения Пресвятой Богородицы в этом году отмечают 28 августа в понедельник. Это особый праздник празднования Девы Марии как матери Сына Божьего. Для христиан это важное событие. Какая история и традиции праздника – знает 24 Канал.
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Как появился праздник Успения Пресвятой Богородицы
В Библии говорится, что во время одной из молитв перед Девой Марией появился Архангел Гавриил, сообщивший ей известие, что она станет мамой Сына Божьего.
- После того, как распяли Исуса Христа но он воскрес, Богородица пробыла остальную жизнь в Иерусалиме, распространяя христианскую веру.
Как написано в Священном Писании, Богородица провела земную жизнь дольше, чем Христос. На этот раз Гавриил сказал ей, что через 3 суток она отправится на небо. Богородица приняла это и простилась с близкими и апостолами.
Успения Девы Марии / Фото УГКЦ
- Тогда ее душа бросила тело и пошла к Богу. Поэтому Успение означает спокойную и мирную смерть, которая произошла у Пресвятой Девы. Состоялся переход от земной жизни к Царству Небесному. Это произошло 28 августа.
Традиции Успения Пресвятой Богородицы
Как обычно, в праздничный день христиане спешат в храм. Иногда верующие святят семена и колосья пшеницы, потому что в это время продолжается жатва.
Лучшим действием на Успение станет искренняя молитва. Обязательно следует зажечь свечу в церкви за здоровье родных и близких.
Зажженная свеча / Фото Max Pixel
В этот день как раз заканчивается Успенский пост, поэтому на 28 августа христиане готовили разные вкусные блюда. Должен быть свежевыпеченный хлеб из муки нового урожая.
- На Успение было принято консервировать на зимовку капусту, помидоры, огурцы и различные овощи, собранные этим летом.
- На праздник люди занимались сбором лесных и грецких орехов.