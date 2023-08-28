Сегодня – Успение Пресвятой Богородицы: каких традиций придерживаются верующие

Успение Пресвятой Богородицы – большой праздник для верующих. Он означает завершение земной жизни Девы Марии и дальнейшее единение с Исусом Христом на небе.

Успения Пресвятой Богородицы в этом году отмечают 28 августа в понедельник. Это особый праздник празднования Девы Марии как матери Сына Божьего. Для христиан это важное событие. Какая история и традиции праздника – знает 24 Канал.

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Как появился праздник Успения Пресвятой Богородицы

В Библии говорится, что во время одной из молитв перед Девой Марией появился Архангел Гавриил, сообщивший ей известие, что она станет мамой Сына Божьего.

После того, как распяли Исуса Христа но он воскрес, Богородица пробыла остальную жизнь в Иерусалиме, распространяя христианскую веру.

Как написано в Священном Писании, Богородица провела земную жизнь дольше, чем Христос. На этот раз Гавриил сказал ей, что через 3 суток она отправится на небо. Богородица приняла это и простилась с близкими и апостолами.



Успения Девы Марии / Фото УГКЦ

Тогда ее душа бросила тело и пошла к Богу. Поэтому Успение означает спокойную и мирную смерть, которая произошла у Пресвятой Девы. Состоялся переход от земной жизни к Царству Небесному. Это произошло 28 августа.

Традиции Успения Пресвятой Богородицы

Как обычно, в праздничный день христиане спешат в храм. Иногда верующие святят семена и колосья пшеницы, потому что в это время продолжается жатва.

Лучшим действием на Успение станет искренняя молитва. Обязательно следует зажечь свечу в церкви за здоровье родных и близких.



Зажженная свеча / Фото Max Pixel

В этот день как раз заканчивается Успенский пост, поэтому на 28 августа христиане готовили разные вкусные блюда. Должен быть свежевыпеченный хлеб из муки нового урожая.