Когда в Украине переводят часы на зимнее время

Каждый год в Украине переходят на зимнее время. Это происходит осенью, в октябре. Осталось совсем немного.

Каждую осень украинцы меняют время на час назад. Обычно это делают в воскресенье, чтобы люди могли привыкнуть к новому времени. Когда будем переводить часы в этом году – расскажет 24 Канал.

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Когда переходим на зимнее время 2023

Каждый год переход на зимнее время происходит в последнее воскресенье октября. В этом году это выпадает на 29 октября. Время должно измениться в четыре часа. То есть, если стрелки часов показывают 4 утра, то нужно перевести на три часа. Следовательно, 29 октября украинцы будут спать на час больше.

Современные гаджеты (планшеты, смартфоны, смартчасы) самостоятельно переходят на новое время. А вот древнюю технику придется настраивать своими силами, особенно механические часы и старые модели телефонов.

Когда начали переводить часы

Понятие "летнего" и "зимнего" времени в нашем государстве существует со времен Советского Союза, а именно – с 1981 года. Целью этого перехода было продлить световой день и сэкономить электроэнергию.

Первый раз стрелки часов меняли в Великобритании в 1908 году. Такое решение тоже было принято, чтобы сохранить больше энергоресурсов. А сама инициатива появилась у известного американского государственного деятеля – Бенджамина Франклина.

А вот в США переходить на летнее и зимнее время начали с 1918 года. Эта традиция сохраняется в Канаде, европейских странах, Израиле, Австралии, Великобритании.



Кстати, в Украине в 2021 году регистрировали законопроект, согласно которому депутаты хотели приостановить перевод часов и оставить "зимнее" время. Однако, его отправили на доработку.