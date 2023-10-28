Украина переходит на зимнее время: в какое время и куда переводить стрелки

По ежегодной традиции осенью Украина переходит на зимнее время. Обычно это изменение происходит в последнее воскресенье октября.

Люди по-разному относятся к переходу. В то время как некоторые ценят возможность поспать на час дольше, других не радует, что темнеть будет раньше. О том, когда и куда переводить стрелки в этом году – расскажет 24 Канал.

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Украина переходит на зимнее время

В 2023 году переход на зимнее время состоится 29 октября по ежегодной традиции в последнее воскресенье месяца. Ровно в 4:00 утра часы по всей стране будут переведены на 1 час назад. Время фактически вернется к 3:00 ночи, что позволит поспать дополнительный час утром.



Ноутбук, тарелка в виде часов и чашка / Canva

Современные устройства, такие как компьютеры и смартфоны, упростили процесс приспособления к новому времени. Эта техника автоматически обновляет время, обеспечивая точность и удобство для пользователей. Однако важно помнить, что кнопочные телефоны и механические часы требуют ручной настройки.

Добавим, время отправки и прибытия транспортных средств будет скорректировано в соответствии с изменениями.

Традиция летнего и зимнего времени: что известно

Многолетняя традиция берет свое начало еще при Советском Союзе, ее внедрение началось в 1981 году. Эта практика изначально была принята с первоочередными целями энергосбережения и увеличения светового дня.

Так, в Украине стрелки часов переводят 2 раза в год, а именно – осенью и весной. Летняя смена времени происходит в последнее воскресенье марта в 3 ночи, а зимняя, как уже отмечено выше, в последнее воскресенье октября в 4 ночи.