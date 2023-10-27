Рыбы, Телец, Скорпион, Лев и Стрелец, последний месяц осени может быть для вас не из лучших. Однако, не огорчайтесь и ни в коем случае не опускайте руки, пишет 24 Канал.

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Рыбы

В последний месяц осени вы можете чувствовать себя истощенно. Если хорошо не отдохнете, можете часто попадать впросак.

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Телец

Ваша устойчивость и комфорт могут быть под угрозой. Сконцентрируйтесь на планировании и самочувствии.

Гороскоп для Тельцов

Скорпион

Ноябрь может быть нелегким. Однако, передряги удастся избежать, если позволите себе больше отдыхать.

Гороскоп для Скорпионов

Лев

В ноябре вы можете ощутить нехватку внимания. Из-за постоянного плохого настроения, вероятно, все будет падать с рук. Вы способны свернуть горы, но только если верите в собственные силы.

Гороскоп для Львов

Стрелец

Не все дни в нашей жизни могут быть легкими. Однако, не огорчайтесь. Старайтесь во всем обрести позитив. Жизнь наладится, когда найдете внутренний баланс.

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