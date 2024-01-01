Старый Новый год в Украине: какие главные традиции праздника

Старый Новый год отмечают во многих странах мира. Но в Украине его хорошо знают и празднуют. Это происходит традиционно после Нового года по григорианскому календарю.

Старый Новый год является популярным праздником в Украине. Раньше оно совпадало с днем Меланки и Василия, но теперь есть некоторые изменения. Также Старый Новый год сопровождается определенными традициями. Как возник праздник – расскажет 24 Канал.

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История Старого Нового года

Украина перешла на более точный григорианский календарь только в 1918 году. Это на 350 лет позже, чем во многих западных странах. Разница между григорианским и юлианским календарем была 13 суток.

Именно из-за этой разницы Новый год перенесли на 13 дней раньше – в ночь с 31 декабря на 1 января. Однако, на территории Украины праздник отмечали также по старому стилю, соответственно назвали его Старым Новым годом. Многие церкви продолжали отмечать праздники по старому стилю. Все изменилось только 1 сентября 2023, когда Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь.

Поэтому украинцы имеют два праздника Нового года. Сначала мы отмечаем праздник по григорианскому календарю, а через две недели – по юлианскому.

Когда Старый Новый год 2024

Поскольку украинские церкви перешли новый юлианский календарь, то немало праздников изменили свои даты 13 дней раньше. Однако Старый Новый год не считается церковным праздником, поэтому его дата остается неизменной. То есть, это праздник в 2024 году будет происходить в ночь с 13 на 14 января, как и было раньше.

До этого Старый Новый год отмечали вместе с праздником Меланки, который был 13 января и праздник Василия 14 января. Но по новому стилю эти праздники будут приходиться на 31 декабря и 1 января соответственно.

Традиции на Старый Новый год

На Старый Новый год приходился и праздник Маланки или Щедрый вечер. Тогда люди накрывали богатый стол уже не с постными блюдами: вареники со шкварками, блины с мясом, кутья и блюда из свинины. Именно свинина считалась символом изобилия.

Также в этот день был праздник Василия. С самого утра мальчики и мужчины шли с зерном по домам родственников и друзей посевать. Девушки не могли этого делать. Они учили наизусть посевное стихотворение, где звучали пожелания изобилия, богатства и счастья. А потом заходили в дом и посевали зерном по дому. Хозяева давали за это деньги или сладости.

В вечернее время молодежь обьединялась и водила "козу Маланку". Девушки и парни ходили по домам с щедривками и пожеланиями счастливого Нового года. Почему именно коза? У наших предков коза была символом урожая. Впоследствии эта животное нашло место в религии. Ибо по преданию Дева Мария превратила своего ребенка, Иисуса Христа в козу, чтобы спасти от преследований. Потому впоследствии коза стала одним из символов Спасителя человечества.