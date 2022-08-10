Медовый, Яблочный, Ореховый Спас 2022: традиции и обычаи, которые следует знать

Каждый год в августе христиане Восточного обряда отмечают праздник Спаса. Есть всего три Спаса, которые имеют такие народные названия: Медовый, Яблочный и Ореховый. Существует много традиций и примет, связанных с праздником.

В период этих праздников приходится больше хозяйственных работ в Украине по сбору урожая и заготовке продуктов на зиму. По давнему обычаю освящают: яблоки, груши, сливы, мед и обжиночные венки или клок колосьев пшеницы и ржи, сообщает 24 канал.

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Дни празднования Спаса каждый год неизменны. Первым отмечают Медовый Спас – 14 августа, впоследствии Яблочный Спас – 19 числа , а в конце Ореховый Спас – 29 августа .

Традиции и обычаи, связанные со Спасом

В народе считается, что на Медового Спаса или Маковия лето дает дорогу в следующую пору – осенью. В настоящее время начинается самый активный период по сбору урожая и меда. По традиции первый собранный мед можно было есть только после освящения в церкви. Желание, загаданное с первой ложкой меда, обязательно сбудется.

Праздник Спаса в Украине 2022 / Фото UA Modna

Яблочный Спас празднуют через 5 дней после Маковии. У православных христианин этот праздник сочетается с великим церковным праздником – Преображением Господним. По традиции по сей день запрещено есть яблоки. А в день празднования яблоки освящают в церкви и готовят вкусные блюда и пироги из них. Также в этот день люди стараются не выполнять грязную и тяжелую работу, как строить, копать, убирать, шить и стирать. В народе считается, что кто на Спас шьет, тот до конца дней слезы будет лить.

Спаса 2022 года / Фото Эспрессо.TV

В конце августа наиболее обильно рождают орехи, поэтому последний ореховый Спас получил свое название благодаря этому. В это время люди издавна запасались хлебом и орехами на зиму и проводили интересные ярмарки. Считается, что последний Спас подводит итоги по сбору урожая и открывает двери осени.

Приметы на праздник Спаса 2022