Медовый, Яблочный, Ореховый Спас 2022: традиции и обычаи, которые следует знать
Каждый год в августе христиане Восточного обряда отмечают праздник Спаса. Есть всего три Спаса, которые имеют такие народные названия: Медовый, Яблочный и Ореховый. Существует много традиций и примет, связанных с праздником.
В период этих праздников приходится больше хозяйственных работ в Украине по сбору урожая и заготовке продуктов на зиму. По давнему обычаю освящают: яблоки, груши, сливы, мед и обжиночные венки или клок колосьев пшеницы и ржи, сообщает 24 канал.
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Дни празднования Спаса каждый год неизменны. Первым отмечают Медовый Спас – 14 августа, впоследствии Яблочный Спас – 19 числа , а в конце Ореховый Спас – 29 августа .
Традиции и обычаи, связанные со Спасом
В народе считается, что на Медового Спаса или Маковия лето дает дорогу в следующую пору – осенью. В настоящее время начинается самый активный период по сбору урожая и меда. По традиции первый собранный мед можно было есть только после освящения в церкви. Желание, загаданное с первой ложкой меда, обязательно сбудется.
Праздник Спаса в Украине 2022 / Фото UA Modna
Яблочный Спас празднуют через 5 дней после Маковии. У православных христианин этот праздник сочетается с великим церковным праздником – Преображением Господним. По традиции по сей день запрещено есть яблоки. А в день празднования яблоки освящают в церкви и готовят вкусные блюда и пироги из них. Также в этот день люди стараются не выполнять грязную и тяжелую работу, как строить, копать, убирать, шить и стирать. В народе считается, что кто на Спас шьет, тот до конца дней слезы будет лить.
Спаса 2022 года / Фото Эспрессо.TV
В конце августа наиболее обильно рождают орехи, поэтому последний ореховый Спас получил свое название благодаря этому. В это время люди издавна запасались хлебом и орехами на зиму и проводили интересные ярмарки. Считается, что последний Спас подводит итоги по сбору урожая и открывает двери осени.
Приметы на праздник Спаса 2022
- Чистое безоблачное небо – до морозной зимы.
- Какая погода на Спаса – такова будет и Покрова (отмечается 14 октября).
- Если на Яблочный Спас пожелтели листья на деревьях – скоро сильно похолодает.
- Если на руку сядут две мухи одновременно – человека ждет везение.
- Если на мед, поставленный на стол в этот день, села пчела, в доме будет изобилие.
- Прошел Спас – ушло лето от нас.
- До Спаса пчела делает на господина, а после Спаса на себя.
- Если Ореховый Спас человек случайно купит или найдет двойной орех – его ждет финансовое благополучие и успех на весь следующий год.