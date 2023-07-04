Когда собирать зимний чеснок – подскажут эти признаки

За чесноком не нужно много ухода, но в июле наступает такой момент, что его нужно собирать. Важно знать, когда это делать.

Есть ряд признаков, по которым вы можете понять, что чеснок уже пора собирать. Это важно сделать вовремя, чтобы он обладал хорошим вкусом. Когда пора собирать зимний чеснок – расскажет 24 Канал.

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Когда собирать чеснок: термины и признаки

Зимний чеснок преимущественно собирают в начале или середине июля. В частности, ранние сорта начинают выкапывать через 85-95 дней после того, как они взошли, а позднеспелые – через 100-110 дней. За 2-3 недели до сбора нужно уменьшить частоту полива, но почву следует поддерживать влажным.

Хорошим показателем того, что уже пора собирать чеснок есть:

когда нижние листья растения становятся сухими, а верхние – желтеют;

кожура чеснока немного подсохла и стала крепче, приобрела фиолетовый цвет;

стрелки чеснока выпрямляются.



Сбор зимнего чеснока / Фото Ukr.media

Для тех овощеводов, которые еще не имеют большого опыта выращивания чеснока, подойдет простой лайфхак. Требуется с середины июля 1 раз в неделю выкапывать несколько головок из разных мест грядки и рассмотреть их.

Признаком того, что чеснок еще не спел – наружная оболочка, в таком случае она сильно удерживает зубчики в головке. Когда чеснок созрел, то кожура стебля уже стала сухой, хотя головку до сих пор удерживает. И в этот момент пора собирать урожай. Чеснок предпочтительно выкапывают вилами или лопатой, когда сухо. Когда часто идут дожди летом – чеснок выкапывают еще быстрее.