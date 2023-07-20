Как понять, когда можно срывать перец на грядке
Источник:Ukr.media
Болгарский перец не меньше любят, как помидоры или огурцы. Его ценят полезными свойствами и сладеньким вкусом.
Когда срывать перец на грядке – актуальный вопрос, ведь это зависит от сорта. Некоторые – ранние, другие – лучше собирать позже. Оба вида обладают технической и биологической спелостью. Сейчас расскажем об этом больше.
Не хило Почему у капусты не завязываются початки: есть специфические нюансы
Когда можно срывать перец
Техническая спелость начинается через 50-60 суток от того, как вы посадили рассаду. Перцы становятся большими и налитыми, но цвет еще не такой, как должен быть. Преимущественно – зеленый или бледно-желтый. Такие плоды нужно собирать для переработки или консервации.
Что касается биологической спелости, ее следует ждать через месяц после технической. Эти перцы выглядят яркими, с сильным запахом. В них содержится большое количество витаминов. В основном их просто потребляют, потому что они не будут долго стоять.
Советы по сбору перца
Когда на стебле сформировались первые крупные перцы, их можно собирать и есть. Обычно – в начале августа и затягивается до сентября.
Спелые болгарские перцы / Фото landlord.ua
Во время сбора перца обратите внимание:
- Плоды нужно осторожно обрезать ножницами, включая плодоножку. Не срывайте их руками, потому что можете повредить стебель.
- Срывайте перцы через каждые 3-5 дней по мере появления новых.
- Если вы оставляете на кусте большие плоды для биологической зрелости, новые – не смогут развиваться.
- Когда становится холодно, перец нужно убрать из огорода. Потому что перец любит тепло и не переносит холода.
- Есть вариант – сорвать все плоды и не полностью развившиеся положить в прохладное место для полного созревания.