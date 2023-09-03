Можно ли уже сажать тюльпаны в открытую почву: полезные подсказки
Тюльпаны считают совершенно неприхотливыми цветами, которым требуется минимальный уход. Их можно сажать на зиму.
Кто-то сажает тюльпаны весной, но и можно уже сейчас, в начале осени. Есть ряд правил, которые нужно помнить. Когда именно сажать тюльпаны в открытый грунт и как это делать – расскажет 24 Канал.
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Когда сажать тюльпаны в землю
Время посадки тюльпанов во многом зависит от климата и погоды. Чтобы растения укоренились, нужно 3-4 недели. Оптимально сажать такие осенние луковичные цветы в период с 20 сентября по 20 октября.
- Когда наблюдается теплая осень, то срок продлевается вплоть до 10 ноября.
Заметьте, что оптимальная температура для посадки тюльпанов – это +8-10. При такой теплоте луковичные цветы лучше укореняются.
Как сажать тюльпаны.
Преимущество посадки осенью этих цветов состоит в том, что они будут цвести несколько недель раньше тех цветов, посаженных весной.
Важно перед тем как сажать, хорошо посмотреть на луковицы, выбросить больные и поврежденные. Потому что одна испорченная луковица может заразить другие, а также землю. Так что можно перед посадкой обработать материал в растворе марганцовки и оставить там в час.
- Тюльпаны лучше сажать на солнечном, защищенном от ветра участке, чтобы не было грунтовых вод. Поскольку застоявшаяся вода вызывает гниение луковиц.
Посадочный материал вносят в землю с дистанцией в 12 сантиметров. Маленькие луковички – от 5-7 сантиметров друг от друга.
Посадка тюльпанов / Фото "ТЭГ"
- Не стоит мульчировать тюльпаны свежим навозом. Потому что от него цветы могут заболеть или обжечься.
- Полейте луковицы после посадки. Это будет способствовать более быстрому укоренению, следовательно, они легче будут воспринимать заморозки.