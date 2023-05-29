Посевной календарь на июнь: когда сажать огурцы в открытую почву

Если вы не знаете, когда лучше сажать овощи, в том числе огурцы, то подсказка есть. Она содержится в посевном календаре на июнь.

Огурец очень любит тепло, поэтому, когда на улице холодно, стоит подождать с его посадкой. Существуют еще некоторые особенности посадки этого овоща. 24 Канал расскажет, когда сажать огурцы за посевным календарем на июнь.

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Посевной календарь на июнь для огурцов

Огурцы не могут пережить заморозки. Их нужно сажать, когда температура держится определенный период не менее +12-15. При таком режиме овощи начнут сходить где-то через 10 дней. Если температура будет достигать +15-18, то огурцы сойдут уже в считанные дни.



Семена огурцов / Фото Fazenda.net

Огурцы можно сеять в землю с мая. Если выращиваете овощи из рассады, то пересаживать саженцы нужно, когда появится 3-4 листа, а земля прогреется до +20-24.

По посевному календарю на 2023 год, благоприятные дни для посадки овощей в июне – 1-3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30, исключительно для огурцов – 1, 2, 3, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30.

Неблагоприятные даты для посева огурцов в июне – 9, 10, 11, 24

Как сеять огурцы