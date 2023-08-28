Когда сажать зимний лук: не пропустите благоприятные дни

Огородников сейчас беспокоит вопрос, когда пора сажать лук на зиму. Ведь достаточно сортов, которые хорошо переносят зиму в земле и дают ранний урожай уже в следующем году.

Специалисты советуют сажать лук после таких растений как кабачки, кукуруза, горох, фасоль, помидоры, огурцы и капуста. А лучше не делать этого после свеклы, моркови и редьки, потому что урожая не будет. Когда лучше сажать лук – расскажет 24 Канал.

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Когда пора сажать лук

Преимущественно зимнюю лук сажают с середины октября по начало ноября. Это делают за 30-35 дней до начала стабильных морозов. Вы можете ориентироваться по температуре: если ниже +5 уже несколько дней, можете начинать.

Обращайте внимание на погоду в регионе: лук должен отрастить корни до холодов, но чтобы не появились ростки, они ведь замерзнут. Если посадить поздно, то корни могут не успеть развиться и тогда растение погибнет.

Земля под лук должен быть легкой, оптимально дренированной, песчаной с перегноем. Участок выбирайте защищенную от ветров. У лука – не очень мощные корни, поэтому он нуждается в рыхлой и плодородной почве. Можно перекопать участок с перегноем в соотношении 5-6 кг на квадратный метр.



Посадка лука / Фото "На пенсии"

Выкопайте ямки и посадите луковицы вглубь 5 сантиметров с расстоянием в 15 сантиметров. Когда становится холоднее, можно защитить растение мульчей в виде сухих листьев.

Учтите, что замачивать луковицы перед посадкой нет смысла. Она должна оставаться сухой. После посадки поливать не нужно.