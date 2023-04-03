Будем собирать мешками: когда лучше-всего садить картошку

3 апреля 2023, 16:30
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Картофель является очень распространенным корнеплодом в Украине. Ее любят и большие, и малые. Впрочем, люди часто cомневаются, когда лучше ее сажать: до Пасхи или уже после.

В скором времени начнется период посадки картофеля. Преимущественно он стартует в конце апреля. Но здесь следует учитывать погодные условия. Лучше всего это делать, когда нет заморозков. По чему ориентироваться, подскажет 24 Канал.

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Когда сажать картошку

Лучшая температура для посадки картофеля – от 8 до 10 градусов. Но важным моментом является, чтобы больше не попадались заморозки и была стабильно теплая погода. А ведь этот корнеплод не любит низкую температуру.


Картошка / Фото Pixabay

Поздние сорта картофеля следует сажать в начале мая. Почва должна прогреться на глубину 10 сантиметров. Поэтому не рекомендуется спешить с посадкой в первые теплые дни. Надо обращать внимание на прогноз погоды.

Как проверить "готовность" земли к посадке

Для этого необходимо взять ком земли и бросить ее. Если она рассыпается на мелкие крошки и пыль, это означает, что в земле мало влаги и нужно сажать как можно скорее.

Когда грудка прилипла к почве, это свидетельствует о том, что влаги слишком много, нужно подождать, пока земля просохнет.

Наиболее удачным вариантом будет, если комок распался на несколько частей.

До или после Пасхи

В этом году Пасха будет достаточно рано и до половины апреля не прогнозируется стабильная погода. Так что любую посадку или огородные работы нужно делать уже после Пасхи. Во второй половине месяца ожидается более теплая погода, поэтому почва должна просохнуть.

Автор: Северин Трач