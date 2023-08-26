Когда сажать чеснок на зиму в этом году: назвали оптимальное время

Зимний чеснок считается тот, который сажают осенью и оставляют в грунте на зимовку. Он отличается вкусными зубчиками.

Когда сажать чеснок в землю – вопрос, который стоит перед огородниками в конце лета. Это важно, потому что со времени посадки зависит, каким будет урожай. 24 Канал расскажет, как правильно это делать и когда именно.

Ого Обратите внимание на форму огурцов: она расскажет, чего им не хватает

Когда сажать чеснок в открытый грунт

Зимний чеснок нужно сажать где-то за 35-45 дней до начала постоянных заморозков. Ведь уже к зиме чеснок наращивает корневую систему около 10-12 сантиметров. В то же время помните, что сажать чеснок на зиму лучше позже, чем раньше. Ведь если зеленые ростки появятся до зимы, он может погибнуть. Оптимально это делать в период с конца сентября до конца октября.

Чеснок принято размещать на солнечном и высоком участке. Этот овощ требует достаточно много солнца.



Суперфосфат / Фото Superagronom

Перед посадкой можно удобрить участок. На 1 квадратный метр вносят 5-6 килограммов перегноя (в случае, если предварительное насаждение им не подкармливали). А еще – 30 граммов суперфосфата, 20 граммов калийной соли. Следует перекопать это место. Также вырываем сорняки, ровняем поверхность граблями.

Как правильно сажать чеснок в открытый грунт.

Специалисты советуют обработать зубцы чеснока перед посадкой. Речь идет о солевом растворе: для приготовления нужно растворить 3 столовые ложки соли в 5 литрах воды. Зубцы замачивают в нем на 2-3 минуты.



Посадка чеснока / Фото IStock.photo Getty Images