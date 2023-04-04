Сеем бархатцы: когда и как правильно это делать, чтобы был хороший цветник

Бархатцы – неприхотливые цветы, которые растут как на балконе, так и в саду. Ими украшают сады, газоны, клумбы. Их разновидностей настолько много, что трудно избрать.

Бархатцы легко приспосабливаются к разным условиям выращивания, расцветая от начала лета и до глубокой осени. Посадить бархатцы – нетрудное дело, с которым справится каждый. А вот когда это лучше сделать, подскажет 24 Канал.

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Когда сажать бархатцы

В Украине бархатцы сажают в конце марта или начале апреля. В тех областях, где более холодная погода, цветы сеют ближе к маю.

Преимущественно бархатцы расцветают в июне и цветут до октября и даже, бывает, до первых заморозков.



Когда сеять бархатцы / Фото Pexels

Некоторые огородники для выбора даты посадки бархатцев, пользуются лунным календарем. В апреле лучше всего сажать бархатцы 2, 3, 4, 21, 22, 25, 26, 30. В мае благоприятными датами будут 1, 22, 23, 24, 27, 28, 29.

Как сажать бархатцы

При посеве семян бархатцев в открытую почву, нужно помнить, что они неустойчивы к холодам и любят тепло. Поэтому бархатцы сходят тогда, когда им не угрожают заморозки.

Следует сказать, что семена сохраняют всхожесть до 2 лет, поэтому нужно проверять указанную на пакете дату сбора.

В большинстве областей Украины семена бархатцев сеют в почву в мае, одновременно используя сухие или замоченные семена. Со дня сева и до появления бутонов проходит почти 2 месяца.

Автор: Виктория Козар