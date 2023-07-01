Овощи будут размером с кулак: когда проводить огородные работы

Огородные работы требуют времени, сил и выдержки. А особенно большое значение имеет, когда их проводить, потому что это напрямую сказывается на урожае.

В июле вносят удобрения, пропалывают растения, собирают плоды и наслаждаются урожаем. Когда все это делать – подскажет 24 Канал в посевном календаре.

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Посевной календарь на июль 2023

3, 4, 5, 6 июля – проводим пасынкование помидоров, огурцов и возделываем плоды от вредителей и болезней.

5, 7, 10, 11 – рекомендуется обрезать клубнику, подвязывать огурцы и помидоры.

10, 12, 15, 18 – можно убирать чеснок, картофель, кустов клубники.

1, 6, 7, 9 – удаляем сорняки на огороде.

5, 8, 9, 16 – проводим процедуру прореживания.

3, 5, 8, 10, 11 – сбор молодого картофеля.

8, 9, 14, 15, 20 – благоприятные даты для полива овощей.

1, 3, 7, 8, 12 – хорошие дни для сбора фруктов и ягод на консервацию.

6, 10, 12, 14, 18 – вносим органические удобрения. Эти даты считаются очень урожайными.

17, 10, 20, 26 – идеально применить минеральные удобрения.

14, 18, 20, 21, 22 – время для обрезки, омолаживающей и формовочной.

18, 19, 20, 25, 27, 29 – собираем фрукты и ягоды для сушки.