Какой будет весна в 2023 году: львовские сурки Миша и Маруся спрогнозировали погоду

В среду, 15 февраля, в праздник Сретения по поведению сурков Мишка и Маруси спрогнозировали время прихода весны. Когда наступит весна и отойдут морозы – читайте дальше в материале.

В этом году львовские стрекозы не впадали в глубокую спячку. Скорее всего, у них был поверхностный отдых, однако он не вреден для здоровья животных. Кроме того, из-за теплого и сухого ноября в 2023 году Миша и Маруся заснули позже обычного – аж 1 декабря. Это произошло впервые, ведь обычно они засыпают гораздо раньше, отмечает 24 Канал.

Читайте также Когда в Украину придет весна: сурок Тимко дал свои прогнозы

Когда придет весна – прогнозы львовских сурков Мишка и Маруси

В праздник Сретенья в 12:00 суроков позвали из будки, где Маруся и Миша обычно зимуют, и они быстро откликнулись, начали активно двигаться и свистеть. Поэтому это означает, что весна будет ранней и вскоре можно ожидать потепления.

Также сурки могут снова заснуть, но если температура будет плюсовой, то они будут активными. Сейчас животные чувствуют себя хорошо.

Львовские сурки спрогнозировали, когда придет весна в 2023 году / Фото "ТСН"

Заметим, что директор эколого-натуралистического центра Игорь Антахович отметил "Общественного Львова", что 15 февраля погоду определяют не только по поведению сурков.

"Есть очень много примет. Например, говорят, если курица воды напьется на сретение из лужи, значит зима еще будет длинной, но сегодняшняя погода яркая, солнечная и морозная, то есть наоборот, скорее всего что весна будет ранней, и так же и по поведению наших сурков можно сказать. Хотя мы их сегодня не поднимали, потому что они проснулись в конце января", – рассказал Игорь Антахович.

На самом деле львовские стрекозы предвещали еще в конце декабря, что весна будет ранней, когда неожиданно проснулись и вышли из своего домика, но потом они снова заснули. Их не глубокий сон был вызван мягкой зимой.

Добавим, что 2 февраля 2023 на биостанции в поселке Гайдары Харьковской области сурок Тимко тоже спрогнозировал приход весны. По его поведению было определено, что оно начнется в середине марта.