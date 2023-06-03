Дата Преображения Господнего в 2023 году: когда будем святить яблоки

Праздник Спаса или Преображение Господне отмечает появление Божественного величия и славы Исуса Христа на горе Фавор. В этот день христиане приходят в храмы на богослужение. Узнаем, когда отметим Преображение Господне в 2023 году.

Праздник Преображения имеет глубокий духовное значение для христиан. Оно символизирует славу Иисуса Христа как Сына Божия, Его божественную природу и спасение человечества. 24 Канал подскажет, когда отметим Спаса в 2023 году.

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Когда Преображение Господне в 2023 году

Праздник Преображения Господня в 2023 году будут праздновать 19 августа, как католики, так и православные христиане В народе этот праздник еще называют Яблочный Спас и является одним из важнейших 12 событий в жизни Иисуса Христа.

Кстати, в следующем году, учитывая новый церковный календарь, будут иметь определенные изменения в праздновании. Уже в 2024 году Яблочный Спас мы будем праздновать 6 августа.

История Преображения Господня

В Новом Завете говорится, что Иисус проявил апостолам. Божественное существо, которое до этого они не осознавали. Этим поступком Христос хотел укрепить их веру.

Тогда Сын Божий решил пойти на гору Фавор со своими 3 ближайшими учениками – Петром, Иаковом и Иоанном. Достигнув вершины горы, Иисус начал молитву, во время которой ученики заметили некоторые изменения. Иисус превратился, в результате чего его лицо сияло, а одежда приобрела белый цвет как снег.



Преображение Господне / Фото Слово о слове

Этот праздник напоминает о величие и власть Бога и призывает верующих к изменению своей жизни через веру во Христа.

В этот день христиане идут в церкви, молятся и ставят свечу за здоровье. Все больше верующие приносят свои урожаи Богу, в частности, яблоки, в церковь для освящения, поэтому и в народе этот день получил название Яблочный Спас.