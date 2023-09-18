Когда отмечают День отца в Украине и в мире: даты праздника

Всенародный день отца отмечают 17 сентября. Пока это неофициальный праздник, который инициировали общественные организации. Существует другая дата праздника.

В День отца мы поздравляем наших родных пап, которые вместе с мамой воспитывают нас, оберегают и ведут по жизни. Это важный праздник, который не стоит забывать. А какие еще существуют даты Дня отца – расскажет 24 Канал.

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Когда День отца в Украине и мире

Праздник берет начало из США с 1910 года. Установить его предложила миссис Додд из штата Вашингтон. Таким образом, женщина стремилась почтить память умершего отца, который остался один, но это не помешало ему воспитать шестерых детей.

А вот в 1966 году президент США Линдон Джонсон определил третье воскресенье июня национальным праздником – Днем отца. К инициативе подключились страны, где поддерживают семейные ценности.

национальным праздником – Днем отца. К инициативе подключились страны, где поддерживают семейные ценности. В Украине День отца также отмечают именно в июне, хотя уважают и другую дату – 17 сентября.

Международный праздник отмечают в разных странах. В частности, в Великобритании, Канаде, Японии, Франции и Ирландии. А вот в Южной Корее общий праздник отца и матери – День родителей отмечают 8 мая. Такие страны как Испания, Португалия, Италия, Швейцария празднуют День отца 19 марта. Польша и Никарагуа – 23 июня, а Люксембург – 7 октября.