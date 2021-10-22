Переходим на зимнее время-2021: когда в Украине переводят часы

Традиционно, в конце октября жители Украины переходят на зимнее время. Украинцы переводят свои часы на час назад и это значит, что спать мы будем дольше, чем раньше.

Ежегодно в Украине переводят часы и делают это дважды – на летнее и зимнее время. Переход на зимнее время, по обыкновению, происходит в последнее воскресенье октября.

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Когда переводят часы на зимнее время 2021

В 2021 году украинцы перейдут на зимнее время в ночь субботы, 30 октября на воскресенье, 31 октября. Поэтому, этой ночью следует перевести часы на один час назад, а сделать это нужно в 4:00. Из-за этого перехода в воскресенье наш сон продлится дольше на 1 час.



Когда переводят часы в Украине на зимнее время / Фото Pixabay

К слову, переход на летнее и зимнее время происходит еще с 1996 года с целью экономии электроэнергии. Этот процесс вызывает недовольство у многих украинцев, ведь такая резкая смена подвергает стрессу организм. Поэтому 3 марта 2021 года в Верховной Раде Украины даже провели заседание, где представили законопроект, отменяющий переход на летнее и зимнее время в стране. Однако решение не получило достаточного количества голосов от депутатов, поэтому ситуация с переходами на летнее и зимнее время осталась неизменной.