Запомните это: в какие дни недели нельзя убирать в доме

Народные приметы утверждают, что не во все дни недели можно убирать дома. Так человек лишится благополучия и счастья, а притянет в жизнь проблемы и беды.

Речь идет, в частности, о понедельнике, пятнице и воскресенье. В последние два дня, кроме того, не стоит менять постель. Больше – в материале.

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Когда лучше всего убирать в доме

Хотя в понедельник лучше не устраивать полноценную уборку, хозяева могут проветривать комнаты и вытирать пыль. Считается, что так в дом придет положительная энергетика. Другие дела стоит отложить.

Лучше всего убирать в доме в субботу, однако не в Пасхальную. Тогда вообще нужно больше времени посвящать духовным делам. Если заняться домашней работой в среду, то в семье все будет хорошо с деньгами.

Неблагоприятные дни для уборки / Фото Canva

Согласно поверьям, если запланировать уборку на эти дни, то вы притянете в дом счастье, здоровье, гармонию и процветание. Важно также выбросить все ненужные вещи, чтобы очистить энергетику и избавиться от лишнего.

Когда нельзя менять постель