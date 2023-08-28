Не упустите этот момент: когда лучше сажать малину

Многие привыкли сажать малину весной. Но это не единственное время, когда это можно делать. Узнаем, как это делать.

Конечно, во многом время посадки зависит от сорта, погоды и климатических условий региона. Но есть и общие рекомендации. Когда и как правильно высаживать малину – подскажет 24 Канал.

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Когда сажать малину: сроки

Лучшей порой для посадки малины есть осень. Ведь в это время на улице большая влажная и средняя температура воздуха. В то же время нужно успеть это сделать до заморозков (за 30 суток), чтобы саженцы укоренились.

Следует учесть, готовы ли растения к высадке. Показательным признаком является то, что на корневой шейке образуются почки.

У ранних сортов малины это можно увидеть до середины сентября, в других – позже. Так что у поздних сортов посадка может быть и в октябре.

Как и где сажать малину

Малину оптимально сажать на солнечных, защищенных от ветров местах. Могут быть склоны, а именно – их нижняя часть.

Специалисты утверждают, что кусты лучше всего растут на супесчаных и суглинистых землях. Если почва имеет повышенную кислотность, нужно внести известь.

Выбирать для посадки нужно саженцы, длиной 15-20 сантиметров. В диаметре должно быть хотя бы 5 миллиметров. При этом посмотрите, ли хорошо развитые корни.

Выройте неглубокие ямки для кустов, чтобы корни свободно туда входили. На дно можете положить компост или перепревший навоз на 10 сантиметров. А сверху советуют посыпать двойной суперфосфат.



Компост / Фото "Зеленая усадьба"

Отлично, когда ряды малины расположены с севера на юг. Да, они будут получать достаточно солнца. Между саженцами должно быть расстояние 30 сантиметров, а между рядами – 70 сантиметров.



Посадка малины / Фото Kvitka.info