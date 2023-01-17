Когда Крещение: почему в Украине меняются даты традиционных праздников

Вопрос отмечания великих христианских праздников довольно дискуссионный в украинском обществе. Согласно григорианскому календарю украинцы Крещения отмечают 6 января, а по юлианскому - 19 января. О значении изменения дат и переходе на григорианский календарь – читайте дальше в материале.

Как сообщают в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI, Министр культуры Александр Ткаченко объяснил о большом желании части украинцев перейти на григорианский календарь, пишет 24 канал.

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Кто-то хочет порвать с традициями, объединяющими нас с россиянами, отмечая христианские праздники по новому календарю. А кто-то наоборот просто не готов сделать это, поскольку привык собираться на Рождество вместе со старшим поколением.

Идея смены календаря – это естественный ответ общества на агрессию России. Это их желание отделиться от всего, что объединяет украинцев с россиянами. Следует добавить, что этот процесс был начат не в 2022 году, а еще несколько лет назад, когда Синод Вселенского Патриархата принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине.

Когда в Украине отмечают Крещение / Фото UkrMedia

Согласно голосованию, которое недавно состоялось на портале Дия по планированию дат празднования Рождества, 59% украинцев, а это более 900 тысяч человек, отметили, что сделают это именно по григорианскому календарю. Поэтому многие украинцы собирались на рождественский ужин 25 декабря. Так что можно заметить тенденцию, что сторонников перехода на новый календарь все больше растет.

Но окончательно это решение должны принять синоды ПЦУ и греко-католической церкви. Как видим, в этом году ПЦУ уже выступило с инициативой, когда все будет окончательно согласовано, думаю, и государство подхватит», – говорит эксперт.

Добавим, что на самом деле как Рождество, так и Крещение имеет одну дату во всех христианских конфессиях – 6 января. Однако из-за того, что православная и греко-католическая церкви отмечают этот праздник по старому стилю, он в этом году выпадает на четверг 19 января.