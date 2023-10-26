Когда нужно готовить грядки под огурцы: важнейшие советы для огородников

Чтобы получили хороший урожай, о грядках следует позаботиться задолго до посадки. Да, сколько огурцов сможете собрать в следующем сезоне, зависит от того, как поработаете осенью.

Когда и как правильно подготовить грядки для посадки огурцов, важные советы для огородников собрал 24 Канал.

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Готовим грядки для огурцов

Начать готовить грядки желательно уже с сентября. При выращивании огурцов рекомендуют соблюдать правила севооборота. Впрочем, если сделаете все правильно, огурцы можно будет посадить на том же месте, что и в этом году.

Кстати, лучшими предшественниками этих овощей являются сидераты, капуста, лук и помидоры. После кабачков, дыни, арбузов или тыквы их лучше не сажать.

Если же у вас небольшой участок и соблюдать правила севооборота нет возможности, необходимо как можно более тщательно подготовить землю. Лучше начать сразу после того, как сорвете последний огурец.

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От подготовки грядок зависит урожай / Rasa Kasparaviciene / Unsplash

Прежде всего, уберите остатки растительности, сорняки, обеззаразите почву. Для этого можно использовать марганцовку, фармайод или медный купорос. Следуйте инструкциям и обильно полейте землю.

Через несколько дней можно внести органическое удобрение. В частности, навоз, перегной или компост.

Часть огородников уверены, что эти удобрения нельзя ежегодно вносить. Нужно чередовать с такими добавками, как шелуха лука или чеснока, цветы календулы, бархатцев и так далее.

Добавки следует вносить в грунт под перекапывание. Далее грядку можно укрыть агроволокном до весны.