День Святого Николая 2022: когда украинцы отмечают праздник – 6 или 19 декабря

День Святого Николая – это особый праздник, который очень любят дети и ждут его с нетерпением. Однако у украинцев появился вопрос о дате празднования Николая. Когда лучше отмечать этот праздник – подробнее читайте в материале.

Поскольку дата празднования Рождества в последние годы стала дискуссионным вопросом, то и празднование других великих христианских праздников тоже обсуждается на уровне всей страны. Один из таких важных праздников – День Святого Николая, которого согласно григорианскому календарю отмечают 6 декабря, а по юлианскому – 19 декабря, пишет 24 канал.

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День Святого Николая в Украине – 6 или 19 декабря

Учитывая войну в Украине, которую начала Россия, и запрос в украинском обществе, Синод Православной церкви Украины разрешил своим верующим отмечать Рождество Христово 25 декабря. Однако это возможно только по общему согласию настоятеля и общины.

Такое решение повлекло за собой сразу немало других вопросов. Одно из которых – когда теперь приходится День Святого Николая, праздник в честь Николая Чудотворца. В ПЦУ ответили, что все же официально в 2022 году будет только одна дата празднования этого праздника – 19 декабря.

Все потому, что пока не было принято решение об изменении календаря, следовательно, и даты празднования больших зимних праздников остаются теми же, что и в прошлом году:

19 декабря – чествование святителя Николая Чудотворца;

– чествование святителя Николая Чудотворца; 7 января – Рождество Христово;

– Рождество Христово; 14 января – чествование святителя Василия Великого;

– чествование святителя Василия Великого; 19 января – праздник Крещения Господня.

Однако верующие западного обряда, отмечающие праздники согласно григорианскому календарю, празднуют День Святого Николая – 6 декабря.

Когда празднуют День Святого Николая в 2022 году / Фото из открытых источников

Что известно о Николае Чудотворце

Святой Николай – это реальный человек, которій родился около 270 года в провинции Малой Азии – Ликии. Мальчик вырос в богатой семье греков-христиан, которые долгое время не могли стать родителями. После многих лет просьб и молитв к Богу, у супругов родился сын, которого они пообещали посвятить служению Богу.

Парень вырос и стал священником, а затем и епископом. Когда его родители умерли, получил огромное наследство. Он помогал бедным и проповедовал людям о Боге. Николай занимался благотворительностью анонимно, чтобы не стыдить людей и не подчеркивать их нищету. За свое милосердие и добродушие он получил большую благодарность и уважение от людей.

День Святого Николая чествуют в разных странах мира. Дети с нетерпением ждут этого дня, а точнее ночи, потому что именно ночью Николай приносит желанные подарки. Перед тем они пишут письма Чудотворцу и рассказывают о своих добрых поступках.