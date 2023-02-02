День сурка 2023: история и традиции праздника, дата празднования в Украине

2 февраля во многих странах мира, в том числе и в Украине, отмечают забавный праздник – День сурка. В этот день, анализируя поведение сурков, люди пытаются спрогнозировать, когда закончится зима и какой будет погода весной.

Считается, что эти милые животные обладают метеорологически-прогнозностическими способностями. Поэтому нужно внимательно следить за поведением сурка, который вылезает из норы, пишет 24 Канал.

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История и традиции Дня сурка

День сурка начали отмечать в 1886 году в США. Бабак, живущий в горах Пенсильвании, стал первым официальным "метеорологом". Впоследствии эту традицию приняли жители всей Америки и Канады. В этих странах в праздник проходит множество ярмарок и фестивалей. Во время таких мероприятий можно принять участие в интересных конкурсах, приобрести сувениры и узнать, какую погоду спрогнозировал сурок.

Однако считают, что на самом деле эта традиция происходит из Европейского континента. Подобный способ определения погоды существовал в Древнем Риме, однако тогда люди наблюдали за поведением не сурка, а ежа: животное будили и следили, увидит ли оно свою тень.

Когда День сурка в Украине – традиции и приметы праздника / Фото "Украинская правда"

С распространением христианства эта традиция не исчезла, а удачно переплелась с обрядностью праздника Сретения Господня (известного в США как Candlemas – Подсвечник), согласно григорианскому календарю приходится на 2 февраля. В Средневековье существовала традиция определять погоду весной с помощью свечей. Однако некоторые продолжали пользоваться услугами животных-метеорологов.

В Украине есть два сурка-метеорологи – галицкий Миша и Тимко из Харьковщины. Кстати, харьковский сурок вместе с другими животными в 2022 году пережил российскую оккупацию, но сейчас он в безопасности.

Приметы в День сурка