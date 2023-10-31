Черная пятница уже близко: когда в Украине будут самые большие скидки

Черная пятница – всемирный день больших скидок, который открыли в США. Ежегодно ее устраивают в конце ноября, после Дня благодарения – одного из главных праздников для американцев. В Украине такая традиция тоже есть.

В этом году Черная пятница начнется 24 ноября и продлится несколько дней. О начале этого праздника и как делать покупки с пользой – читайте дальше на сайте 24 Канала.

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История происхождения

Традиция берет свое начало еще с XIX века, а уже в 1966 году вышла за пределы Америки. Основателем Черной пятницы считают юношу Фрэнка Вулворта, решившего произвести распродажу товаров по 5 центов. Магазин, в котором работал парень, получил большую прибыль, а саму акцию решили проводить каждый год.

Большие скидки провоцируют большой ажиотаж и пробки на дорогах. Поэтому этот день назвали "черным" из-за американских патрульных. Впоследствии трактовку сменили на положительную – день, когда доход магазинов переходит из "красного" в "черное", то есть из "минуса" в "плюс".

Черная пятница – это день огромных скидок. Именно поэтому магазины обычно открывают в пять или шесть утра, а то и вообще в полночь. Люди буквально ночуют на улице, чтобы успеть купить вожделенные товары дешевле. Это и неудивительно, ведь скидки могут достигать 90%. Самая популярная категория покупок – техника (телевизоры, смартфоны, компьютеры).

Как сэкономить и не стать жертвой маркетинга

Черную пятницу отмечают с 2013 года. Однако следует понимать, что украинская и американская Black friday – это не одно и то же. В США действительно можно приобрести товары по большим скидкам. Зато у нас покупатель может попасть на крючок хитрых маркетологов. К примеру, наклеивают другой ценник, а цена может быть та же или меньше. Или предлагают второй товар в подарок, который может быть поврежден или бракован.

Как разумно потратить средства в Черную пятницу

Составьте список покупок; выберите площадки, где будете их покупать.

Подумайте, какую сумму вы готовы потратить и отложите заранее; не забудьте учесть также доставку.

Проверяйте аккаунты и сайты магазинов, чтобы не стать жертвой мошенников.

Воспользуйтесь кэшбеком, чтобы вернуть определенный процент от потраченных средств. Это станет приятным бонусом для вас.

Автор: Вера Шурмакевич