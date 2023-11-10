Время безумных скидок: когда в Украине состоится Черная пятница 2023

В Украине и мире ежегодно в конце ноября проходит Черная пятница. Так называют день, когда в магазинах действуют большие скидки на разные товары.

Черная пятница – это отличная возможность сэкономить средства и купить какую-нибудь вещь по сниженной цене. Поэтому люди с нетерпением ждут этого дня, чтобы "затариться". Когда будет Черная пятница в Украине в 2023 году – знает 24 Канал.

Любопытно каждому Какие государственные праздники отметим в ноябре и будут ли дополнительные выходные

Черная пятница в Украине 2023: дата

Каждый год магазины в Украине устанавливают скидки на несколько дней и до 1 недели. В 2023 году Черная пятница стартует 24 ноября. Есть вероятность, что скидки продлятся до 27-28 ноября. Так что если вы долго хотели приобрести какой-то товар, то есть шанс купить что-то стоящее по гораздо меньшей цене.

Посмотрите на разные позиции в магазинах. Они ведь до Черной пятницы готовятся заранее .

. Вы сможете обновить гардероб перед зимой или приобрести технику, которая раньше стоило очень многое.

История праздника

Черную пятницу ввели в США. Это стало результатом празднования Дня благодарения – как одного из ведущих праздников для американцев. В этот день жители разных штатов отправлялись за покупками. Они закупались перед большим праздником – Рождества.

Предприниматели придумали, как можно извлечь максимальную выгоду из этой ситуации и ввели праздничные распродажи. Несмотря на то, что товары продают по меньшим ценам, владельцы бизнесов ничего не теряют, потому что покупки совершает большое количество людей. День, в который действовали скидки, назвали Черная пятница. Преимущественно магазины открываются в этот день очень рано и работают очень долго.

В Америке День благодарения празднуют в четвертый четверг ноября. А на следующий день проходит уже Черная пятница, как в Америке, так и в других странах мира.