15 украинских фамилий, которые имеют княжеское происхождение
Украинские фамилии окутаны древней историей и тайнами. Многие из них связаны с социальным статусом, к которому принадлежал человек. В частности, сейчас можно даже встретить потомков известных князей, если обратить внимание на фамилии.
Профессор, доктор географических наук и академик Национальной академии наук высшего образования Масляк Петр Алексеевич проанализировал фамилии своих студентов. Именно среди них он нашел те, которые принадлежат княжескому роду.
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Подборка украинских княжеских фамилий
- Острозький.
- Сапіга.
- Сангушко.
- Хоткевич.
- Чернецький.
- Вишневецький.
- Виговський.
- Чорторийський.
- Нимерович.
- Заславський.
- Косаківський.
- Ружинський.
- Любомирський.
- Корецький.
- Лукомський.
Украинские фамилии, которые связаны с военной службой
Если вспомнить давние времена, то тогда много фамилий образовались в связи с военной службой. В частности, они связаны с оружием, военным бытом и военной казацкой старшиной. Некоторые появились, когда украинцы служили в польской, австрийской и российской армиях.
В список, например, попали такие: Гетьман, Козак, Запорожець, Гарматій, Довбиш, Трубій, Хорунжий, Сотник, Полковник, Боцман, Посполітак, Ритаровський, Чура, Цюра, Кошовий, Атаман, Драгун, Улан, Райтер, Сурмач, Сурмій, Асаул, Гусарець, Піхота, Чавс, Чаус, Козачок, Козаченко, Козачук, Асаулюк, Осаулко, Довбущак, Довбишов, Гетьманчук, Гетьманщук та Гетьманюк.