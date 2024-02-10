15 украинских фамилий, которые имеют княжеское происхождение

Украинские фамилии окутаны древней историей и тайнами. Многие из них связаны с социальным статусом, к которому принадлежал человек. В частности, сейчас можно даже встретить потомков известных князей, если обратить внимание на фамилии.

Профессор, доктор географических наук и академик Национальной академии наук высшего образования Масляк Петр Алексеевич проанализировал фамилии своих студентов. Именно среди них он нашел те, которые принадлежат княжескому роду.

Тоже интересно Происхождение до сих пор неизвестно: подборка самых загадочных украинских фамилий

Подборка украинских княжеских фамилий

Острозький.

Сапіга.

Сангушко.

Хоткевич.

Чернецький.

Вишневецький.

Виговський.

Чорторийський.

Нимерович.

Заславський.

Косаківський.

Ружинський.

Любомирський.

Корецький.

Лукомський.

Украинские фамилии, которые связаны с военной службой

Если вспомнить давние времена, то тогда много фамилий образовались в связи с военной службой. В частности, они связаны с оружием, военным бытом и военной казацкой старшиной. Некоторые появились, когда украинцы служили в польской, австрийской и российской армиях.

В список, например, попали такие: Гетьман, Козак, Запорожець, Гарматій, Довбиш, Трубій, Хорунжий, Сотник, Полковник, Боцман, Посполітак, Ритаровський, Чура, Цюра, Кошовий, Атаман, Драгун, Улан, Райтер, Сурмач, Сурмій, Асаул, Гусарець, Піхота, Чавс, Чаус, Козачок, Козаченко, Козачук, Асаулюк, Осаулко, Довбущак, Довбишов, Гетьманчук, Гетьманщук та Гетьманюк.