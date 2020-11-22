Книги могут не только рассказывать интересные приключенческие или романтические истории, они еще могут помогать познавать себя. Предлагаем список книг по психологии, которые стоит прочитать.

Редакция 24 канала собрала для вас книги по психологии, которые необходимо прочитать, чтобы понять окружение.

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Книги по психологии

"Поступай как женщина, думай как мужчина. Почему мужчины любят, но не женятся, и другие секреты сильного пола", автор Стив Харви

В этой книге собраны самые актуальные вопросы об отношениях, которыми задаются женщины. Она помогает разобраться в поведении мужчин, чтобы улучшить взаимодействие с ними.



Книга, которая помогает понять мужчин / Фото lavkababuin

"Семь грехов памяти", автор Дэниел Шактер

Книга расскажет об особенностях восприятия, о том, как мы искажаем воспоминания и как наш мозг хранит воспоминания.



Как наш мозг хранит воспоминания / Фото blackstonewholesale

"Магия утра. Как первый час дня определяет ваш успех", автор Хэл Элрод

Как начать новый день так, чтобы удачной была вся жизнь, рассказывает в своей книге Хэл Элрод. Он советует просыпаться на час раньше, чтобы уделить время приятным утренним ритуалам. Это поможет стать вам бодрее.



Почему нужно просыпаться раньше на час / Фото artsynow

"Интроверты", автор Сьюзан Кейн

Книга рассказывает о том, как интроверту открыть свою силу и использовать свои преимущества в экстравертном мире. Эта тема близка многим людям.



Как интровертам жить в экстравертном мире / Фото Наш формат

"Подсознание может все", автор Джон Кехо

Как энергия мысли влияет на нашу жизнь, можно понять, прочитав книгу Джона Кехо. Он убежден, что человеческие мысли гораздо сильнее, а каждый мысленный образ является реальной силой, способной повлиять на жизнь.



Как управлять своим подсознанием / Фото bookclub