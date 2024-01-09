Когда будут отмечать китайский Новый год 2024: традиции и история празднования

Мир отпраздновал Новый 2024 год совсем недавно – в ночь с 31 декабря на 1 января. Кстати, животным-покровителем стал Зелёный Деревянный Дракон. Интересно, что китайский народ отмечает этот праздник дважды в год.

Также в Китае нет точной даты Нового года. Его всегда празднуют после Дня зимнего солнцестояния, который в 2023 году выпал на 22 декабря. Когда же состоится китайский Новый год 2024, читайте дальше.

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Когда китайский Новый год 2024: история праздника

По восточному календарю, в 2024 году китайцы будут праздновать Новый год 10 февраля. Интересно, что в стране это будет 4721 год, который завершится 28 января 2025 года.

Согласно легенде, ранее к китайцам ежегодно прилетало чудовище, которое имело имя Нянь. Народ был вынужден скрываться от него, поскольку Нянь съедал скот, урожай, а иногда и самих людей. Крестьяне украшали свои дома узорами из бумаги красного цвета, красными фонарями и картинами, где желали здоровья. Считалось, что подобные атрибуты защищали их от чудовища.

Красный цвет выбрали не просто так. Дело в том, что однажды, когда Нянь традиционно прилетел к людям, испугался детей, носивших одежду красного цвета. Не забывают китайцы и убирать в доме в канун Нового года. Так они очищают жилище от невзгод и притягивают счастье.

Празднование Нового года в Китае / Фото Depositphotos

Традиции на китайский Новый год

В канун праздника китайцы накрывают большой семейный стол. По традиции нужно приготовить много блюд. Однако обязательными являются рыбные и мясные. Кроме того, лепят цзяоцзы – блюдо похожее на пельмени. Оно является символом рождения сыновей. На ужин должны приехать все члены семьи, даже живущие далеко. Также китайцы запускают фейерверки. Считается, что они отпугивают нечистую силу.

В первый день нового года дети поздравляют своих родителей с праздником, а вместо этого получают деньги. Потом традиционно идут к другим родственникам. Семье посвящено первые 5 дней нового года.

Также люди обмениваются подарками, которые должны состоять из парного количества вещей. Ведь они означают семейную гармонию и единство. Обязательно нужно подарить два мандарина, поскольку они считаются символом изобилия.