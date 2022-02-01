Искренние поздравления от Тигра: открытки-поздравления с Китайским Новым годом-2022

1 февраля 2022 , 07:02
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Источник:

24 канал

По восточному гороскопу, 2022 год стал временем Водяного Тигра. Поздравьте родных с грядущим Китайским Новым годом и пожелайте им процветания, счастья и много-много здоровья!

Год Водяного Тигра – это год активных и трудолюбивых людей. Счастье в этот период встретят смельчаки, которые не боятся изменить свою жизнь в совершенно другое русло. Нынешний хищник любит мудрость и холодный ум, поэтому любые изменения хорошо обдумывайте. Тигр будет ласковым и к тем, кто будет воспитывать в себе сильную позицию и уверенность, ведь в этом году они очень пригодятся украинцам.

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Китайский Новый год-2022: картинки-поздравления с праздником


Китайский Новый год-2022: картинки-поздравления


Китайский Новый год: поздравления


Поздравляю с Китайским Новым годом 2022


Картинки с Китайским Новым годом 2022


Китайский Новый год 2022: открытки


Красивые поздравления с Китайским Новым годом 2022


С Китайским Новим годом 2022​


Китайский Новый год 2022: поздравления в открытках

Автор: Андріана Будиш