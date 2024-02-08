Кого ждет финансовый крах в 2024 году: китайский гороскоп для всех знаков зодиака

10 февраля – Китайский Новый год. Символом 2024-го будет Зеленый Деревянный Дракон. Многим знакам он принесет финансовый успех, тем временем другие потерпят крах.

Кому повезет в год Дракона, а кто столкнется с серьезными трудностями, каким знакам лучше не рисковать, а кто сможет открыть собственный бизнес, передает 24 Канал.

Кстати Начнется белая полоса: 5 знаков зодиака, в которых на Китайский Новый год изменится жизнь

Крыса (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960)

Крысы, этот год будет для вас финансово успешным. 2024 лучше всего подойдет для того, чтобы начать собственное дело.

Гороскоп для Крысы / Коллаж 24 Канала

Бык (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961)

В 2024 году появятся новые финансовые возможности. Стоит вкладывать средства в собственное образование для профессионального роста. Быки, ищите новые источники дохода и разумно распоряжайтесь деньгами.

Гороскоп для Быка / Коллаж 24 Канала

Тигр (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962)

В 2024 году Тигры могут ожидать улучшения финансового положения. Стоит сосредоточиться на развитии карьеры и совершенствовании профессиональных навыков.

Гороскоп для Тигра / Коллаж 24 Канала

Кролик / Кот (2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963)

В 2024 году Кролики смогут значительно приумножить собственный доход. Начните делать то, что любите. Вот увидите, жизнь быстро изменится к лучшему.

Гороскоп для Кролика / Коллаж 24 Канала

Дракон (2024, 2012, 2000, 1988, 1976, 1964)

В 2024 году Дракона ждет финансовый успех. Важно использовать свои творческие способности и инновационные подходы для получения прибыли. Кстати, не забывайте инвестировать в саморазвитие.

Гороскоп для Дракона / Коллаж 24 Канала

Змея (2013, 2001, 1989, 1977, 1965)

В 2024 году Змея может оказаться в неприятной ситуации. Стоит быть осторожными с лишними расходами и вкладывать средства с умом. Кроме того, откладывать на будущее.

Гороскоп для Змеи / Коллаж 24 Канала

Лошадь (2014, 2002, 1990, 1978, 1966)

Ожидается финансовая выгода от сотрудничества и совместных проектов. Стоит рассматривать новые возможности для увеличения дохода и развития бизнеса. Важно проявлять смекалку и инновационный подход к финансовым делам.

Гороскоп для Лошади / коллаж 24 Канала

Коза / Овца (2015, 2003, 1991, 1979, 1967)

В 2024 году возможны финансовые трудности. Не стоит идти на риск. Лучше сконцентрироваться на сохранении денег и разумном использовании финансовых ресурсов.

Гороскоп для Козы / Коллаж 24 Канала

Обезьяна (2016, 2004, 1992, 1980, 1968)

В этом году вам стоит избегать рискованных вложений. Сосредоточьтесь на саморазвитии. Кроме того, не доверяйте управление собственным бизнесом другим людям.

Гороскоп для Обезьяны / Коллаж 24 Канала

Петух (2017, 2005, 1993, 1981, 1969)

В 2024 году вероятны финансовые трудности вследствие негативных воздействий рыночных колебаний. Будьте осторожны, избегайте рисковых операций и регулярно откладывайте средства.

Гороскоп для Петуха / Коллаж 24 Канала

Собака (2018, 2006, 1994, 1982, 1970)

В 2024-м вы можете потерпеть финансовый крах. Сосредоточьтесь на поисках стабильного источника дохода. Ни в коем случае не берите в долг.

Гороскоп для Собаки / Коллаж 24 Канала

Свинья (2019, 2007, 1995, 1983, 1971)

в 2024 году сможете достичь финансового успеха. Решитесь воплотить задуманное в реальность. Не бойтесь рисковать. У вас все получится.

Гороскоп для Свиньи / Коллаж 24 Канала