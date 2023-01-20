Деньги будут липнуть круглый год: каким знакам Восточного зодиака будет везти с финансами

Восточный календарь в этом году определил 3 знака зодиака, которым будет везти с деньгами – родившиеся под знаками Дракона, Собаки и Обезьяны получат дополнительные средства и смогут улучшить свою жизнь в новом году.

Для представителей этих знаков зодиака Восточного гороскопа 2023 год будет очень благоприятным для улучшения своего финансового положения. 24 Канал.

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Восточный гороскоп для Дракона

Прошлый год, наполненный плодотворным трудом и многими усилиями Драконов, подошел к концу – теперь пора представителям этого знака зодиака пожинать плоды своей работы. Драконов в новом году ждет повышение, которое значительно увеличит зарплату и поможет изменить то, на что не хватало ресурсов.

Драконам в этом году следует сконцентрироваться на том, чтобы сохранить свое состояние и обогатить его – при этом не стоит перерабатывать и ставить карьеру на первое место в жизни – уделяйте достаточно внимания близким и друзьям, а также следите за здоровьем. Эти простые правила помогут Драконам не перегореть и не потерять пыл к развитию.

Восточный гороскоп для обезьян

В 2023 году Обезьяны получат возможность значительно изменить свое финансовое положение – кроме того, что их ждут неожиданные поступления в виде подарков или наследства, Обезьяны смогут изменить работу на более оплачиваемую.

Изменения в жизни не пугают представителей этого знака зодиака – если Обезьяны будут готовы рисковать и действовать, судьба вознаградит их сторицей. Целеустремленность и смелость Мартышек поможет им улучшить свою жизнь и дела своих близких.

Восточный гороскоп для собак

Те, кто родился под этим знаком Восточного гороскопа, получат невероятную удачу в финансах в новом году. Собаки могут смело действовать, как они захотят – 2023 год будет благоприятным для серьезных покупок и долго откладывавшихся путешествий.

Собаки в новом году смогут удачно экономить и обогащать свое состояние, не прилагая лишних усилий – так что пора жить в собственное удовольствие, не переживая – фортуна поможет остаться при деньгах без экономии на себе.