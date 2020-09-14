11 сентября в столичном ресторане состоялся бранч с победительницей конкурса "Мисс Украина 2019" Маргаритой Пашой. Модель не только пообщалась с организаторами и гостями события, но и поделилась секретами поддержания тела в форме, рассказала о своем опыте на Мисс Мира-2019 и дала рекомендации девушкам для успешного прохождения кастинга.

На гламурном событии собрались представители разных beaty-сфер, – специалисты по макияжу и мастера по уходу за волосами, – ведущая и преподаватель курса телевизионного вещания, директор конкурса красоты Вероника Щипцова, обладательница титула Мисс Украина 2019 Маргарита Паша и девушки, заинтересованные в участии в конкурсе. Об этом сообщает 24 канал.

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Маргарита Паша в очаровательном белом платье / Пресс-служба "Мисс Украина"

Бранч стал местом, где все присутствующие смогли обменяться опытом и принять участие в различных мастер-классах, которые в будущем могут помочь в конкурсе красоты. Вероника Щипцова рассказала, какие есть критерии отбора на конкурсе и поделилась секретами, на что в первую очередь обращают внимание кастинг-менеджеры. В завершение гостей ждал открытый диалог с 25-летней моделью Маргаритой Пашой, где она поделилась секретами идеальной фигуры, хитростями, как попасть на кастинг, и тем, как ей удалось попасть в топ-40 на Мисс Мира-2019.

Бранч с Маргаритой Пашой: фото / Пресс-служба "Мисс Украина"

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