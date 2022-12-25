Рождество Христово 2022: что нельзя делать в праздник, народные приметы

25 декабря согласно григорианскому календарю христиане западного обряда и православные верующие отмечают светлый зимний праздник Рождества Христова. Как и любой другой великий церковный праздник, Рождество имеет множество примет и запретов.

Хотя Рождество, которое отмечают 25 декабря, часто называют "католическим", однако большая часть православных церквей во всем мире и также в Украине празднуют его также в этот день. В Украине оно всегда наполнено уютом и семейной атмосферой, когда вся семья собирается вместе и славит Господа, отмечает 24 канал.

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Событие Рождества Христова, которое произошло более 2022 года назад, описывается в Евангелии от Матфея и от Луки. Мария и ее муж Иосиф отправились в Вифлеем согласно приказу царя Ирода, решившего провести перепись населения.

Родители Иисуса не нашли места для ночевки в городе, поэтому решили остановиться в хлеву, который размещался в пещере. Там и родился Сын Божий Иисус Христос. В момент его рождения на небе засияла Вифлеемская звезда, а первыми о великолепной узнали пастухи, им об этом рассказали ангелы.

Рождество Христово 2022 – что нельзя делать / Фото Unsplash

Что нельзя делать на Рождество 25 декабря

Как и в каждый праздник, все запреты в основном связаны с народными традициями и церковными правилами.

Нельзя работать по дому, убирать или заниматься рукоделием и убирать. Все домашние дела следует сделать заранее.

Нельзя ходить на охоту или рыбалку.

Нельзя шить и вязать.

Нельзя покидать свой дом.

Нельзя употреблять бранные слова и оскорблять друг друга.

Нельзя вставать из-за праздничного стола, если вы не попробовали все 12 блюд.

В канун Рождества в Святый вечер нельзя есть мясо и продукты животного происхождения.

В праздник нельзя отказывать людям в помощи.

Нельзя гадать.

Нельзя встречать Рождество в старой одежде.

Несмотря на то, что на столе обычно много еды, в праздник нельзя переедать.

Рождество – что нельзя делать, народные приметы / Фото "Радио ТРЕК"

Народные поверья в Рождество Христово