Рождество Христово 2022: что нельзя делать в праздник, народные приметы
25 декабря согласно григорианскому календарю христиане западного обряда и православные верующие отмечают светлый зимний праздник Рождества Христова. Как и любой другой великий церковный праздник, Рождество имеет множество примет и запретов.
Хотя Рождество, которое отмечают 25 декабря, часто называют "католическим", однако большая часть православных церквей во всем мире и также в Украине празднуют его также в этот день. В Украине оно всегда наполнено уютом и семейной атмосферой, когда вся семья собирается вместе и славит Господа, отмечает 24 канал.
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Событие Рождества Христова, которое произошло более 2022 года назад, описывается в Евангелии от Матфея и от Луки. Мария и ее муж Иосиф отправились в Вифлеем согласно приказу царя Ирода, решившего провести перепись населения.
Родители Иисуса не нашли места для ночевки в городе, поэтому решили остановиться в хлеву, который размещался в пещере. Там и родился Сын Божий Иисус Христос. В момент его рождения на небе засияла Вифлеемская звезда, а первыми о великолепной узнали пастухи, им об этом рассказали ангелы.
Рождество Христово 2022 – что нельзя делать / Фото Unsplash
Что нельзя делать на Рождество 25 декабря
Как и в каждый праздник, все запреты в основном связаны с народными традициями и церковными правилами.
- Нельзя работать по дому, убирать или заниматься рукоделием и убирать. Все домашние дела следует сделать заранее.
- Нельзя ходить на охоту или рыбалку.
- Нельзя шить и вязать.
- Нельзя покидать свой дом.
- Нельзя употреблять бранные слова и оскорблять друг друга.
- Нельзя вставать из-за праздничного стола, если вы не попробовали все 12 блюд.
- В канун Рождества в Святый вечер нельзя есть мясо и продукты животного происхождения.
- В праздник нельзя отказывать людям в помощи.
- Нельзя гадать.
- Нельзя встречать Рождество в старой одежде.
- Несмотря на то, что на столе обычно много еды, в праздник нельзя переедать.
Рождество – что нельзя делать, народные приметы / Фото "Радио ТРЕК"
Народные поверья в Рождество Христово
- Если в канун Рождества есть метель, то это до ранней весны, а если Рождество будет теплым – то весна наоборот, будет холодной.
- Если на Рождество идет снег, то предстоящий год будет удачным.
- Если сильные морозы, то это к богатому урожаю.
- Если птица на Рождество постучала в окно, то вас ожидают радостные новости.
- Бурная вьюга предвещает хороший урожай меда.