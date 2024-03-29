Запретный список: это ни в коем случае не должно быть в вашей пасхальной корзине

Пасха – это особый праздник для многих людей, связанный с традициями, обрядами и символикой. Один из главных атрибутов – корзина, которая наполнена разнообразными блюдами и символами, олицетворяющими возрождение и новую жизнь. Тем не менее важно отметить, что существуют определенные предметы, которые запрещено освящать.

Подчеркнем, что последователи западного обряда будут праздновать Пасху 31 марта, тогда как восточного – 5 мая. В преддверии католического празднования Lifestyle24 составил перечень продуктов, которые не стоит ставить в пасхальную корзину.

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Что запрещено освящать на Пасху

Согласно церковным правилам, не разрешается освящать водку, пиво или любой другой алкоголь, за исключением кагора. Также не следует класть в корзину табачные изделия.

Кроме того, запрещено приносить в церковь кровянку, а также деньги, ключи, драгоценности, ножи и другие материальные ценности.



Пасхальная корзина / Фото 24 Канала

Что обязательно должно быть в пасхальной корзине

Согласно традиции, каждый предмет, который входит в корзину, имеет свое символическое значение. Однако ее состав может немного отличаться в зависимости от региона. В то же время обычно, пасхальная корзина содержит такие предметы: кулич, пасхальные яйца, мясные продукты, масло и другую молочную продукцию, хрен и свечу.