Что положить в корзину на Пасху: список продуктов, которые обязательно следует освятить

В это воскресенье христиане западного обряда будут праздновать Пасху. Для каждого верующего одним из важнейших элементов этого дня является корзина с продуктами, которую освящает священник.

Подготовка к Пасхе – это не только уборка в доме, исповедь, а еще и составление праздничной корзины и приготовление всех продуктов для нее. В материале LifeStyle 24 рассказываем, какие продукты обязательно должны там быть.

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Список продуктов для пасхальной корзины традиционный и неизменный из года в год, ведь каждый из них является символическим и имеет особое значение. Очень важно освятить их в самый важный праздник для христиан.

Обычно это продукты, от которых верующие отказывались на протяжении Великого поста. Важно помнить, что к освященной пище следует относиться с уважением, ее нельзя выбрасывать. Поэтому не стоит нести к освящению большое количество продуктов.

Что положить в корзину на Пасху

Пасха . Она является важнейшей в праздничной корзине, ведь символизирует Христово Воскресение, победу света над тьмой, жизни над смертью. Обычно кулич выпекают в Чистый четверг или Великую субботу. Ее рецепт передают от поколения к поколению, а также любят украшать орнаментом из теста. Интересно, что католики не кладут пасху в свою корзину. Однако у каждой страны есть своя символическая пасхальная выпечка.

. Она является важнейшей в праздничной корзине, ведь символизирует Христово Воскресение, победу света над тьмой, жизни над смертью. Обычно кулич выпекают в Чистый четверг или Великую субботу. Ее рецепт передают от поколения к поколению, а также любят украшать орнаментом из теста. Интересно, что католики не кладут пасху в свою корзину. Однако у каждой страны есть своя символическая пасхальная выпечка. Яйца . Яйца в пасхальной корзине символизирует солнце, возрождение и новую жизнь. По традициям, яйца также следует украшать: делать писанки, крашанки, дряпанки, или использовать другие техники. Каждый орнамент означает отдельный регион Украины, имеющий свою символику и значение.

. Яйца в пасхальной корзине символизирует солнце, возрождение и новую жизнь. По традициям, яйца также следует украшать: делать писанки, крашанки, дряпанки, или использовать другие техники. Каждый орнамент означает отдельный регион Украины, имеющий свою символику и значение. Мясо . Мясные продукты к празднику принято готовить заранее и самостоятельно. Это может быть колбаса, буженина, сало. По мнению верующих, они символизируют жертвенного ягненка, которое велел заколоть отец по случаю возвращения блудного сына. Важно, чтобы мясные продукты были без крови.

. Мясные продукты к празднику принято готовить заранее и самостоятельно. Это может быть колбаса, буженина, сало. По мнению верующих, они символизируют жертвенного ягненка, которое велел заколоть отец по случаю возвращения блудного сына. Важно, чтобы мясные продукты были без крови. Молочные продукты . В пасхальную корзину не забудьте положить сыр и масло, которые являются символом божьей любви. Найдется место и для творожной паски, которую можно приготовить собственноручно.

. В пасхальную корзину не забудьте положить сыр и масло, которые являются символом божьей любви. Найдется место и для творожной паски, которую можно приготовить собственноручно. Хрен . Хрен является символом крепкого здоровья и силы духа.

. Хрен является символом крепкого здоровья и силы духа. Соль. Этот продукт символизирует достаток и здоровье. А еще является связью между Богом и людьми.



Что положить в корзину на Пасху / Инфографика 24 Канала

Обратите внимание, что к освящению не стоит нести фрукты, алкогольные напитки, материальные ценности. В корзине должно быть только то, что вы будете пробовать вместе со всей семьей после праздничной службы.