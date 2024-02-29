Какой праздник 29 февраля: что запрещено делать в день, который выпадает раз в четыре года

29 февраля христиане чтят память преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. Еще наши предки считали этот день несчастливым, поскольку он бывает лишь раз в четыре года.

Раньше люди 29 февраля старались сидеть дома и не выходить на улицу. Ведь, согласно народным приметам, на землю спускался злой Кассиан. Подробнее читайте на сайте LifeStyle 24.

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День памяти преподобного Иоанна Кассиана Римлянина

Иоанна Кассиана Римлянина знают как писателя, монаха и теолога. Он родился в Римской империи и жил в IV-V веках. Некоторое время преподобный проживал в Галлии, где, кстати, основал монашество. Любил путешествовать и делиться своим жизненным опытом на бумаге.

Что нельзя делать

Не стоит ничего планировать на этот день.

Сегодня лучше не выходить из дома, потому что можете заболеть.

Запрещено впускать незнакомых людей в дом.

Нельзя ссориться, обижаться и обманывать.

Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом.

Народные приметы

Снег и туман – к урожайному году.

Если услышите треск в лесу, то морозы еще придут.

Если сегодня будет дождь, то и летом будет такая погода.

Если с крыш будут свисать сосульки, то весна продержится долго.

Что еще отмечают

29 февраля в календаре – Всемирный день редких заболеваний. Его ввела Европейская организация редких заболеваний в 2008 году. Для такого особого события специально выбрали дату, которая выпадает раз в четыре года.

Также 29 февраля отмечается Международный день распространения информации о повторяющихся травмах. Сегодня, в частности, говорят о рисках, которые существуют на рабочем месте. Происходят различные образовательные мероприятия.