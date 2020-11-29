Одной линией можно расписаться в документе, написать слово или нарисовать небольшой росчерк пера. Но есть и те, которые могут линией нарисовать город, сюжет или целую Вселенную.

Мастера своего дела могут создать одной линией сложные картины, которые составляют конкуренцию живописным полотнам, пишет Styleinsider. Читайте также Новая киевская художественная аллея вернет в 90-е: один экспонат можно "послушать" Интересные факты о картинах одной линией Даже самый сложный рисунок выглядит минималистично и легко, благодаря своеобразной манере. Благодаря этому они легко вписываются в интерьер любой стилистики.

Портрет одной линией / Фото Society6 Незавершенность – это изюминка таких картин, но несмотря на это любой зритель может безошибочно догадаться о сюжете. Путешественники / Фото Society6 Линейная графика подходит для оформления других предметов интерьера. Главное, не использовать один и тот же рисунок везде.

Даже животное можно нарисовать одной линией / Фото Society6 Линия в рисунке – не прерывается и не имеет точек пересечения или соприкосновения. Некоторые художники используют несколько цветов, смешивая их.

Портрет разных женщин / Фото Society6

Город / Фото Society6