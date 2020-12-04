Введение во храм Пресвятой Богородицы: картинки с праздником
4 декабря христиане восточного обряда отмечают праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. Этот день входит в двенадцатку крупнейших церковных праздников.
Родители Пресвятой Девы Марии праведные Иоаким и Анна до старости были бездетными. Однако они так сильно хотели ребенка, что дали обет, что если у них родится ребенок, то они отдадут его на службу Богу в Иерусалимский храм. Об этом пишет 24 канал.
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Бог прислушался к их молитвам и подарил им дочь. Когда ей исполнилось три года, родители привели ее в храм и отдали в руки первосвященника Захарии, отца Иоанна Крестителя Предтечи. Здесь Пресвятая Богородица находилась длительное время вплоть до помолвки с Иосифом Обручником.
В этот день принято молиться за божье благословение для детей. Бездетные пары просят о даровании потомства. Беременные молятся Богородице об удачных родах.
Издревле накануне праздника девушки перед сном просили Богородицу ввести их туда, где им будет суждено жить, и просили показать во сне свой будущий дом.
Картинки с праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы
Введение во храм Пресвятой Богородицы
Картинки зі святом
4 декабря - Введение во храм Пресвятой Богородицы
Введение во храм Пресвятой Богородицы
Картинки с христианским праздником
Введение во храм Пресвятой Богородицы
Картинки-поздравления с праздником
Введение во храм Пресвятой Богородицы – картинки
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