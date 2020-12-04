4 декабря христиане восточного обряда отмечают праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. Этот день входит в двенадцатку крупнейших церковных праздников.

Родители Пресвятой Девы Марии праведные Иоаким и Анна до старости были бездетными. Однако они так сильно хотели ребенка, что дали обет, что если у них родится ребенок, то они отдадут его на службу Богу в Иерусалимский храм. Об этом пишет 24 канал.

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Бог прислушался к их молитвам и подарил им дочь. Когда ей исполнилось три года, родители привели ее в храм и отдали в руки первосвященника Захарии, отца Иоанна Крестителя Предтечи. Здесь Пресвятая Богородица находилась длительное время вплоть до помолвки с Иосифом Обручником.

В этот день принято молиться за божье благословение для детей. Бездетные пары просят о даровании потомства. Беременные молятся Богородице об удачных родах.

Издревле накануне праздника девушки перед сном просили Богородицу ввести их туда, где им будет суждено жить, и просили показать во сне свой будущий дом.

Картинки с праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы



Введение во храм Пресвятой Богородицы



Картинки зі святом



4 декабря - Введение во храм Пресвятой Богородицы



Введение во храм Пресвятой Богородицы



Картинки с христианским праздником



Введение во храм Пресвятой Богородицы



Картинки-поздравления с праздником



Введение во храм Пресвятой Богородицы – картинки