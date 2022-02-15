Поздравление с праздником: открытки со Сретением

Сретение Господне украинские верующие чтят 15 февраля. Церковь считает этот праздник одним из самых больших, поэтому не забудьте поздравить родных с этим светлым событием!

Согласно библейским преданиям на 40-й день после рождения, Дева Мария и Иосиф принесли Младенца Иисуса в Иерусалимский храм. Там маленького Спасителя ждали Святая Анна и старец Симеон.

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Сретение-2022: красивые картинки-поздравления

Сретение-2022: поздравления

Картинки со Сретением 2022

Поздравляю со Сретением 2022​

Сретение-2022: открытки-поздравления

Со Сретением​



Сретение в Украине празднуют 15 февраля