Поздравление с праздником: открытки со Сретением
15 февраля 2022 , 07:02Читати новину українською
Сретение Господне украинские верующие чтят 15 февраля. Церковь считает этот праздник одним из самых больших, поэтому не забудьте поздравить родных с этим светлым событием!
Согласно библейским преданиям на 40-й день после рождения, Дева Мария и Иосиф принесли Младенца Иисуса в Иерусалимский храм. Там маленького Спасителя ждали Святая Анна и старец Симеон.
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Сретение-2022: красивые картинки-поздравления
Сретение-2022: поздравления
Картинки со Сретением 2022
Поздравляю со Сретением 2022
Сретение-2022: открытки-поздравления
Со Сретением
Сретение в Украине празднуют 15 февраля